منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بمنى، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة.ورحب الأمير خالد الفيصل بحجاج الإمارات العربية المتحدة سائلا الله أن يمنّ على الحجيج بإتمام مناسكهم في سكينة ويسر.فيما ثمّن الشيخ شخبوط آل نهيان الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتأمين خدمات متكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة.// انتهى //21:52ت م0267