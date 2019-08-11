القاهرة 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسفاز فريق الأهلي المصري على مضيفه فريق "اطلع بره" بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب برج العرب في الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.أحرز رباعية الأهلي، علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 17، ووليد أزارو هدفين في الدقيقتين 32 و48، وأحمد الشيخ في الدقيقة 92.ومن المقرر أن يلعب الفريقان مجددا يوم 23 أغسطس الجاري، في إطار لقاء الإياب، على ملعب برج العرب أيضا، وذلك بعد طلب بطل جنوب السودان خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر.ويواجه المتأهل من مباراة الأهلي و اطلع بره، الفائز من مواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية وفريق ميكيلي أندريتا بطل إثيوبيا، وذلك في دور الـ 32 للبطولة القارية.//انتهى//22:19ت م0270