الرياض 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واسأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك.وعبر المصدر، عن رفض المملكة لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازاً لمشاعر المسلمين، وانتهاكاً لحقوق الأشقاء الفلسطينيين.// انتهى //22:46ت م0274