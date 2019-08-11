عام / محافظ خيبر يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الأحد 1440/12/10 هـ الموافق 2019/08/11 م واس
المدينة المنورة 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واس
استقبل محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مدنيين وعسكريين وذلك بمقر المحافظة .
ورفع العطر باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي محافظة خيبر التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات .
// انتهى //
22:51ت م
0275