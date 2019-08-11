المدينة المنورة 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واساستقبل محافظ خيبر فهد بن محمد العطر اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مدنيين وعسكريين وذلك بمقر المحافظة .ورفع العطر باسمه ونيابة عن رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي محافظة خيبر التهنئة للقيادة الرشيدة - حفظها الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات .// انتهى //22:51ت م0275