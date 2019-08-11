العيدابي 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسزار محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم ، المرضى المنومين بمستشفى العيدابي العام ، حيث اطمأن على الخدمات الصحية المقدمة لهم ، مقدمًا التهنئة للجميع بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعيًا المولى القدير أن يمنّ على المرضى بالشفاء والعافية.كما استقبل الظافري المهنئين بعيد الأضحى المبارك بمقر المجلس البلدي، من مديري الإدارات الحكومية والمواطنين، حيث قدم التهنئة للجميع، سائلًا اللـــَّه تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير والمسرّات والبركات.ورفع محافظ العيدابي التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي العيدابي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.// انتهى //23:21ت م0278