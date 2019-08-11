منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسقدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية في مستشفى منى الجسر في أول أيام عيد الاضحى المبارك لـ " 1286 " حاجًا وحاجة من حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1440هـ.وشملت الحالات " 339 " حالة في أقسام الطوارئ، و " 947 " حالة في العيادات الخارجية، وتمثلت الحالات في إصابات الإجهاد الحراري، وأمراض الضغط والسكر ، وأمراض الجهاز التنفسي، اضافة إلى الكسور، والجروح.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تقديم جميع الخدمات الاسعافية والعلاجية والوقائية اللازمة للحجاج حتى مغادرتهم المستشفى، فيما تم تنويم " 113 " حالة، غادروا بعد استقرار حالتهم الصحية، بينما بقيت " 42 " حالة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة خطة العلاج.وكانت " الصحة" والجهات المعنية في الحج قد دعت بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة منها في وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل الـ SMS التي بثتها على جميع مشغلي الاتصالات في منطقة المشاعر المقدسة؛ للوقاية من الاصابات والأمراض، ومن ذلك أهمية استخدام المظلات الشمسية، وعدم حمل الأمتعة أثناء التنقل بين المناسك، والالتزام بمواعيد التفويج لرمي الجمرات، لتأدية المناسك وإتمام فريضة الحج بصحة وعافية.// انتهى //23:31ت م0281