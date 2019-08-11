تبوك 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي اليوم المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية بالمحافظة والمواطنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هـ .وثمّن الخريصي خلال الاستقبال الجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها القيادة الرشيدة – حفظها الله – في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق لأداء فريضة الحج.// انتهى //23:36ت م0282