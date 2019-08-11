واشنطن 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر السفارة في العاصمة واشنطن.وشهد حفل المعايدة إقامة العديد من الأركان والفعاليات المصاحبة التي تنوعت ما بين أركان الطفل، والعروض الترفيهية المخصصة للأطفال، وكذلك ركن خاص بالمأكولات الشعبية المحلية.وتبادل الجميع التهاني بهذه المناسبة، سائلين الله أن يحفظ قيادة المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار .حضر الحفل منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها، ومنسوبو الهيئات والمنظمات السعودية العاملة في الولايات المتحدة والطلبة الدارسين .//انتهى//23:37ت م0283