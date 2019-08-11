منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسزار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفصلي, اليوم, مقر شركة المياه الوطنية بمشعر منى، وهنأ العاملين في موسم الحج من منسوبي المياه الوطنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعلى خدمتهم لحجاج بيت الله الحرام.واطلع معاليه على آخر مستجدات العمليات التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهود المقدمة لسقاية ضيوف الرحمن، كما هنأهم على الإنجاز الذي تحقق لأول مرة في تاريخ موسم الحج بتوزيع وضخ مليون متر مكعب يوم عرفة، وحثهم على الاستمرار في العطاء للمواسم القادمة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //23:42ت م0284