منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسرفع قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحه المشاركه بمهمة الحج لعام 1440 اللواء الركن محمد بن مشبب القحطاني بإسمه ونيابة عن ضباط وأفراد قيادة منطقة الطائف وكافة الوحدات المشاركة في الحج هذا العام من منسوبي وزارة الدفاع أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على المملكة والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن يتقبل من الحجيج حجهم ويعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين .وأوضح اللواء الركن محمد القحطاني أن مشاركة وزارة الدفاع في موسم الحج تأتي ضمن الخطة التي أصدرتها وزارة الداخلية لإنجاح موسم الحج, مبينًا أن وزارة الدفاع لديها مهام تتعلق في استتباب الأمن وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة وماحولها وتقديم الرعاية الصحية والطبية لضيوف الرحمن من خلال المستشفيات الثابتة والميدانية ونقاط الإسعاف التابعة للادارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة, إضافةً إلى متابعة تحرك ضيوف الرحمن عن طريق الجو, ونقل منسوبي الجهات المشاركة في موسم الحج جوًا عند الحاجة وللاخلاء الطبي عند الضرورة لاسمح الله .وأكد أن جميع الجهات المشاركة في موسم حج هذا العام تعمل في منظومة متكاملة وبتحركات مدروسة وبتنسيق مستمر لكي يؤدوا ضيوف الرحمن فريضتهم بكل يسر وأمان, مشيرًا إلى أن بعثة وزارة الدفاع واكبت إعلان وزارة الدفاع المدني حالة التأهب في مشعر عرفات خلال هطول الأمطار تحسبًا لأي طارئ لاسمح الله .وحول شهداء الواجب الذي قدموا أرواحهم وأجسادهم فداءً للدين والمليك والوطن أفاد القحطاني أن وزارة الدفاع تستظيف هذا العام ممثلةً بالإدارة العامة لشؤون المتقاعدين -إدارة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى ورعاية أسرهم – أكثر من 800 حاج من أُسر ذوي شهداء الواجب في عمليات حرب تحرير الكويت ودرع الجنوب وعاصفة الحزم وأعادة الأمل والمصابين بعجز كلي ومرافقيهم لأداء فريضة الحج .وشدد على أن الوزارة سخرت لذوي الشهداء والمصابين جميع التسهيلات والإمكانات من أجل راحتهم وذلك تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ , وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع .// انتهى //00:06ت م0290