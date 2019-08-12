تبوك 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسزار محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم المرضى المنومين بمستشفى ضباء العام حيث قدم لهم خلال الزيارة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .كما استقبل الحربي بمقر المحافظة المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية والمواطنين بمناسبة العيد.وثمّن محافظ ضباء خلال الاستقبال عاليًا الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة - حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق لأداء فريضة الحج.// انتهى //00:19ت م0291