عام / محافظ ضباء يعايد المرضى ويستقبل المهنئين بعيد الأضحى
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
تبوك 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واس
زار محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اليوم المرضى المنومين بمستشفى ضباء العام حيث قدم لهم خلال الزيارة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .
كما استقبل الحربي بمقر المحافظة المهنئين بعيد الأضحى المبارك من مديري الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية والمواطنين بمناسبة العيد.
وثمّن محافظ ضباء خلال الاستقبال عاليًا الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة - حفظها الله - في خدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا من كل فج عميق لأداء فريضة الحج.
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