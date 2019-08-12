السهي 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل رئيس مركز السهي التابع لمحافظة صامطة عبدالله بن أحمد السهلي اليوم ، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .وقدم السهلي التهنئة للجميع ، سائلًا اللـــَّه تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير والمسرّات والبركات، وأن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .// انتهى //00:20ت م0292