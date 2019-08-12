منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأعلن مركز العمليات بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي البيانات التفصيلية لعمليات المجازر خلال 12ساعة الماضية لأداء نسك الأضاحي لحج 1440 هـ، محققاً نسب تشغيلية عالية.وأوضح المشرف العام للمشروع رحيمي أحمد رحيمي، بأن مواقع التشغيل في المجازر حققت نسب تشغيلية عالية وصلت إلى 345364 أضحية تم تسجيلها وسط تكامل للخدمات المقدمة للحجاج، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من جميع أضاحي الحجاج ضمن الوقت الشرعي المحدد في 84 ساعة بدأت منذ الساعة الثامنة صباح اليوم ، متوقعاً في نهاية الوقت الشرعي سيصل إلى أكثر من مليون أضحية.وأفاد رحيمي بأن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خصص غرفة مراقبة وتحكم تشمل جميع نواحي المجازر، يتبع لها كاميرات رقمية وإلكترونية ترصد حركة الأضاحي تدار من غرفة العمليات, مفيداً أن هذا المشروع التقني جاء تماشياً مع عمليات التطوير القائمة بمشروع المملكة للهدي والأضاحي لإحكام الرقابة وربط المشرفين الميدانين بغرفة العمليات بشبكة اتصال توفر لهم سرعة الاتصال ودقة المعلومة، حيث تدار من قبل نخبة من التقنيين والمشرفين المختصين لتيسير أداء نسك الحجيج، وتعظيماً لهذه الشعيرة، وضمان إتمامها عبر الطرق الشرعية، والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية، ورصد الملاحظات من قبل مشرفي الميدان.00:37ت م0293