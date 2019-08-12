جدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستقبلت سجون منطقة مكة المكرمة أول أيام عيد الأضحى المبارك 904 زائر وزائرة لذويهم النزلاء داخل السجون والإصلاحيات، وذلك بعد انتهاء منسوبي السجون من مراسم الاحتفال بالعيد مع النزلاء.وقال مدير سجون منطقة مكة اللواء ماجد بن بندر الدويش، أن عدد الزوار من الرجال بلغ 529 شخص، بينما بلغ عدد الزائرات النساء 322 زائرة، في حين بلغ عدد الأطفال 53 طفل.وأوضح أن الإحصائية تشمل برنامجي إشراقة وثقة داخل سجن بريمان ، وإصلاحية جدة ، وإصلاحية العاصمة المقدسة ، والسجن العام بمكة ، والإدارة العامة بسجن جدة ، وإدارة الإبعاد بمركز الخدمات العامة في الشميسي، وسجن الطائف، وسجن الخرمة، وسجن رنية، وسجن القنفذة، وسجن رابغ، وسجن العرضية، و سجن تربة.وجرى توزيع أكثر من 760 كيلو حلوى لكافة سجون وإصلاحيات المحافظات لمعايدة العاملين والنزلاء على حدٍ سواء.وأكد أن ذلك يأتي إيماناً من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء واستشعاراً لدورها في أمن المجتمع وسلامته ، وتأصيلاً للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يُعد وجهاً من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية للنزلاء كافة بلا استثناء.من جهة أخرى زار مساعد مدير سجون منطقة مكة العميد الدكتور ابراهيم بن سعد الغامدي اليوم إصلاحية جدة لمعايدة النزلاء، كما زار العميد لافي المطيري الإدارة العامة لسجن جدة لمشاركة النزلاء فرحة العيد، كما قام العميد سعد بن غرامة الأسمري بزيارة النزلاء المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد بجدة لمعايدتهم .// انتهى //01:16ت م0296