الداير بني مالك 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واساستقبل رئيس مركز دفا الحدودي التابع لمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان المكلف أحمد بن حسن الغزواني اليوم، مديري الإدارات وجموعًا من المواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك.ورفع الغزواني التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن أهالي المركز التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة - حفظها الله - داعيًا المولى القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.// انتهى //01:17ت م0297