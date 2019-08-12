منى 10 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 11 أغسطس 2019 م واسيلقي معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري غداً ، محاضرة بعنوان :"مظاهر وسطية الإسلام في الحج"، وذلك في مسجد الخيف بمشعر منى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.وتأتي المحاضرة ضمن البرامج الدعوية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة خلال أيام الحج.// انتهى //01:22ت م0299