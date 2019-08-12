الرياض 10 ذو الحجة 1440هـ الموافق 11 أغسطس 2019م واساجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في منى اليوم، مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، خاصة التطورات في عدن.حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان.فيما حضره من الجانب اليمني، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، ودولة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، وعدد من المسؤولين.// انتهى //02:09ت م0302