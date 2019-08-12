الرياض 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:سمو ولي العهد يجتمع مع الرئيس اليمني ويستعرضان التطورات في عدن .الأمير خالد بن سلمان: موقفنا الداعم للشرعية ووحدة اليمن لا يتغير .الجبير: ندعو القيادات اليمنية لتغليب المصلحة العليا .السفير آل جابر: نحث المتنازعين في عدن على الحوار ." التحالف ": إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف لـ " تقييم الحوادث " .التحالف: إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية صاروخين بالستيين مساء أمس السبت وسقوطها داخل محافظة حجة .وزير شؤون مجلس النواب المصري ينوه بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ." المدني " يحذر من زيادة الأحمال الكهربائية .مدير الأمن العام ينوه بجهود المملكة لتوفير الأمن للحجاج ." ستصل للمليون ".. 345 ألف أضحية بـ" الهدي والأضاحي " .انتهاء المرحلة الأولى من صيانة طريق الأمير نايف بالدمام .سيول وادي لجب تجرف شخصين وجدت جثة أحدهما.. ونجاة أربعة آخرين .// يتبع //06:11ت م0003

وقالت " الرياض في كلمتها التي جاءت بعنوان " نحن خُدّام الحرمين " : حين أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - إن خدمة الحرمين الشريفين هي من أوجب واجباتنا كقيادة وشعب، وأنّها الشرف العظيم الذي آلت على نفسها قيادة هذا البلد الكريم أن تنهض به بكل حبٍّ واهتمام وحفاوة ورعاية، فإنّه يجدّد تلك الأهمية البالغة التي تنطلق من قدسية المكان الذي شرّفنا الله بخدمته ورعايته وخدمة قاصديه من حجّاج ومعتمرين.وأضافت : ففي تغريده خادم الحرمين الشريفين البليغة التي لامست قلوب الأمّة الإسلامية؛ لعمقها وإنسانيّتها واستشعارها للواجب العظيم الذي نذر ملوك هذه البلاد المباركة أنفسهم له، فقد قال - حفظه الله -: "نبتهل إلى العلي القدير أن يجعل حج إخواننا ضيوف الرحمن حجًا مبرورًا، وأن يتقبل منهم حجهم وعباداتهم، وإننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا، قيادة وحكومة وشعبًا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام، وكل عام وأنتم بخير".وأكدت أنّ التأكيد في كل مناسبة على خيرية هذا العمل وقدسيته التي يستشعرها الملك سلمان، والمتمثلة في خدمة الأماكن المقدسة يأتي امتداداً لقناعة راسخة انطلقت منذ عهد المؤسّس الذي جذّر هذه الأهمية وأكد على أبنائه الاستمرار في تقديمها، وتسخير كل مقدّرات وجهود الدولة وشعبها لإنفاذها؛ ولعلنا نذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قال أثناء افتتاح مشروعات بالمدينة المنورة: "يشرفني دائماً، ومن كان من قبلي من إخوتي، ومن والدنا عبدالعزيز، أن نكون خُدّاماً للحرمين الشريفين، نحن وشعبنا في بلادنا كلنا خدام للحرمين الشريفين"؛ ولذا فلا غرو أن يتضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في مادته، المادة الرابعة والعشرين ما يؤكد أنه "تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة".وأوضحت أنّ ما يُبذل من جهود عظيمة واستثنائية في مناسبة فائقة الأهمية والحساسية وهي شعيرة الحج، جهود جعلت الأفئدة والأنظار تشرئب إليهما بكل إعجاب وتقدير يعكس رسوخ وثبات سياسة المملكة التي جعلت من خدمة الحرمين الشريفين أصلاً أصيلاً وعملاً أساسياً من سياستها وأوجب واجباتها؛ مسخّرة بذلك كل طاقاتها وقدراتها وخبراتها التي باتت محط اهتمام العالم بأسره, لفرادة عملها واستثنائيته، عمل جبّار وعظيم لا ترجو منه سوى رضا المولى - عز وجلّ - الذي اختار أن تكون قيادتها هي صاحبة الحظوة بشرف خدمة أقدس وأشرف الأماكن.// يتبع //06:11ت م0004

وقالت اليوم في كلمتها التي جاءت بعنوان " المملكة.. عهد والتزام بخدمة الحرمين وضيوف الرحمن " : إننا في هذه البلاد وقد شرفنا الله بخدمة الحرمين الشريفين نذرنا أنفسنا قيادة وحكومة وشعبا لراحة ضيوف الرحمن، داعين الله أن يديم على أمتنا الخير والسلام .وأضافت : كلمات خادم الحرمين الشريفين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، هي تأكيد على عزم هذه البلاد المضي قدمًا في الارتقاء بالخطط وتطوير الخدمات والإسهاب في تيسير السبيل لكل قاصد للحرمين الشريفين معتمرًا وحاجًا، وتعزيز لذلك النهج الذي كان ركيزة وعمادا ومنهجا لهذه البلاد المباركة منذ أيام الملك المؤسس - رحمه الله -، ثم أتم مسيرته أبناؤه الملوك -رحمهم الله-، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-.وأكدت أن المشهد الذي يتكرر في كل عام، مشهد تجتمع فيه هيبة دين وروحانية قلوب قدمت من مختلف بقاع الأرض لذات الهدف؛ لأنها ترتجي الرحمة والمغفرة والعتق من النار من رب العالمين, وأن الناظر لمواكب حجاج بيت الله الحرام، اليوم، وهم يؤدون المناسك ويتنقلون بين المشاعر بكل يسر وسهولة، مكبرين مهللين بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكينة والخشوع تحفهم عناية الرحمن يستشعر ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات ورعاية في مختلف المجالات، وتجنيد الطاقات البشرية والآلية لتحقيق كل ما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل راحة وأمان واطمئنان ليتموا ما تبقى من مناسك الحج، متبعين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم .// انتهى //06:11ت م0005