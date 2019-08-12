منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستقبلت غرف الإفتاء العلمية لإجابة السائل عبر الهاتف المجاني التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مئات الآلاف من اتصالات الحجاج .وأوضح أمين عام اللجنة العلمية للإجابة عن السائل سلمان بن جابر المالكي أن غرف الإفتاء يجتمع فيها عددا من كبار العلماء والمختصين في الإفتاء والدعاة وأعضاء الجامعات لإجابة السائل عن أحكام الحج والعمرة وغيرها من الأحكام الشرعية .وأفاد أن الهاتف المجاني يستقبل المكالمات على مدار الساعة إضافة إلى10 مترجمين بجميع اللغات .// انتهى //07:27ت م0013