أديس أبابا 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي لتوزيعها في إثيوبيا.وجرت مراسم التسليم في مقر البرنامج بأديس أبابا بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا سامي بن جميل عبدالله وعدد من المسؤولين الإثيوبيين.وثمّن المسؤولون الإثيوبيون الدعم السعودي الذي سيسهم بمشيئة الله في عون المحتاجين بعدد من المناطق.يذكر أن هذه المساعدات تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز من خلال برنامج الأغذية العالمي لتقديمها في عدد من البلدان المستفيدة.// انتهى //11:32ت م0038