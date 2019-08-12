تونس 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، دعوة الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، التونسيين إلى مزيد التمسّك بالوحدة الوطنية والتضامن، وتأكيده على قدرة البلاد على تجاوز الصعوبات الراهنة، وذلك في كلمة ألقاها للشعب التونسي بمناسبة عيد الأضحى.وسلطت الضوء على توافد حجاج بيت الله لمشعر منى لرمي الجمرة الكبرى "جمرة العقبة"، مشيرة إلى أن عملية رمي الجمرات تمت بنجاح.مغاربيًا..أشارت الصحف إلى حث مجلس الأمن الدولي جميع الفرقاء الليبيين على خفض وتيرة العنف في البلاد، وذلك على خلفية مقتل ثلاثة موظفين للأمم المتحدة جراء تفجير سيارة مفخخة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.وكتبت عربيًا عن مطالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، بحمایة الاتفاق الدستوري والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني في المرحلة المقبلة.وأشارت صحف تونس، إلى إعلان المرشح المحافظ أليخاندرو جياماتي، فوزه بانتخابات الرئاسة التي جرت جولتها الثانية في غواتيمالا، أمس، وتأكيده أنه سيعيد بناء البلاد.// انتهى //11:45ت م0039