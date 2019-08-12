بيروت 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 210 ذبائح من لحوم الأضاحي للمحتاجين واللاجئين في محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان.وزعت هذه اللحوم على 350 أسرة في لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة و البهجة و البسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكي ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبناني الشقيق واللاجئين هناك.//انتهى//11:49ت م0040