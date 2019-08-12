منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسشارك عدد من العناصر النسائية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم حركة دخول وخروج الحجاج بمستوصف صحي الصافية بجوار المسجد النبوي الشريف.وتعد المشاركة النسائية هي الأولى من نوعها التي تقدمها مؤسسة التدريب التقني بتوجيهات محافظها الدكتور أحمد الفهيد لتعزيز وتطوير مشاركة المؤسسة السنوية في موسم الحج.ويعملن الفتيات اللاتي تدربن في الكلية التقنية بالمدينة المنورة على تنظيم آلية دخول الحجاج من النساء، ويقمن بمساعدة المريضات من ذوي الاحتياجات الخاصة في العيادات المتخصصة بمستوصف صحي الصافية بجوار المسجد النبوي.يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على زيادة عمل منسوبيها في مجال التطوع للمساهمة في تحقيق إحدى روافد رؤية المملكة التي تسعى لرفع نسبة المتطوعين والمتطوعات ليصل بذلك إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.// انتهى //11:54ت م0043