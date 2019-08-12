مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واستشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلة في قسم النشاط الطلابي ( الكشفي ) بعدد (٣٢) كشافا وقائدا كشفيا ضمن فعاليات معسكرات الخدمة العامة والتي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بمشاركة واسعة من مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات وكذلك الجامعات والكليات والمعاهد التقنية.ويتوزع المشاركون على فرقتين كشفيتين، تتكون كل فرقة من (١٥ ) كشافا ، وقائدا كشفيا مشرفا عليهم ، وتشارك الفرقة الأولى مع مجموعة الصحة، بمقر مستشفى منى الطوارئ ، بإشراف القائد الكشفي الأستاذ عبدالرزاق بن صالح الفقيه ، حيث يقومون بتنظيم دخول واستقبال المراجعين والمرضى ، وتوجيههم للعيادات الداخلية، ومساعدة كبار السن والعجزة والمقعدين ، فيما تشارك الفرقة الكشفية الثانية مع مجموعة أمانة العاصمة المقدسة بمركز بلدية الضيافة بمنى بإشراف القائد الكشفي الأستاذ علي بن الحسين الجعفري، وتتمثل طبيعة عملهم في القيام بجولات تفتيشية مع مراقب الأمانة على المحلات التجارية ، ومنع الباعة المتجولين في الطرقات ، بالإضافة إلى منع الحلاقة العشوائية.// يتبع //11:57ت م0044

من جانبه أثنى مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بالجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد الكشافة والقادة الكشفيين المشاركين ، معبرا لهم عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لكل ما يقدمونه من أجل المساهمة الوطنية والإنسانية والتطوعية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، في أقدس وأشرف بقعة على وجه الأرض، سائلا الله أن يكتب لهم الأجر والمثوبة وأن يجعل عملهم خالصا لوجه الكريم .وأكد ( الحازمي ) أن الحركة الكشفية تعد مثالاً مشرفاً لأبناء هذا الوطن وتحمل دلالة صادقة على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي وتقديم الخدمة للآخرين ومساعدتهم وتعكس صورة جلية للعالم الإسلامي بأسره حول ما وصل إليه الشباب السعودي من إخلاص وتفانٍ وحب للوطن وللقيادة الرشيدة والمشاركة في تقديم أرقى الخدمات للحجيج،كما أن لها دور كبير في تدريب الناشئة على حب القيادة والاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق الواحد وتكوين الشخصية الإيجابية للكشافين وإعدادهم ليكونوا مواطنين صالحين قادرين على خدمة دينهم وملكهم ووطنهم.// انتهى //11:57ت م0045