مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستحدث معرض عمارة الحرمين الشريفين شاشات عرض لشرح المقتنيات داخل المعرض لزائري المعرض وذلك ضمن حملة / معرض الحرمين يتشرف بزيارتكم / .وتأتي هذه المبادرة من معرض الحرمين، استمرارًا لما يقدمه المعرض لزائريه من حجاج بيت الله الحرام، من عرض وشرح للمقتنيات الخاصة به، وتفعيلاً لدور التقنية في خدمة الحاج والزائر وارتقاءً بالخدمات المقدمة لهم .يذكر أن حملة ( معرض الحرمين يتشرف بزيارتكم ) هي إحدى الحملات التي تقيمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في معرض عمارة الحرمين للاحتفاء بقدوم حجاج بيت الله الحرام .// انتهى //12:09ت م0048