منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأطلقت وزارة الصحة دليل معلومات الأدوية للكادر الصحي الذي يمكنهم الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة وتصفح دليل الأدوية ومعرفة كافة المعلومات المتعلقة بالدواء من حيث تفاعلات الدواء واستخدامها للحامل أو المرضعة، وكذلك مضاعفات الدواء والأعراض الجانبية، وتداخلات الدواء .ويأتي ذلك سعيا لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى في الحج، كما يشمل في البوابة نافذة تعليمية تشرح الحالات المرضية والأدوية المستخدمة لعلاجها وإرشادات مبسطة ومختصرة بالإمكان تقديمها للمريض بأكثر من 15 لغة وتتوافق مع القواعد الإرشادية العالمية الطبيةوتمكنهم البوابة من عدة خدمات بإمكان الطاقم الصحي من أطباء وصيادلة وتمريض وغيرهم الاستفادة منها مثل معلومات عن الأدوية الشبيهة والمتشابه والأدوية عالية الخطورة والمحاذير الخاصة لكل دواء بشرح كافة الإعراض التي قد تصاحب استخدامه وإرشادات الاستخدام الأمن والأمثل للدواء الموافق عليه من هيئة الغذاء والدواء، والاستخدامات الأخرى للدواء، كما تحتوي البوابة على البروتوكولات العلاجية الخاصة بـ “الصحة" والتي يتم تحديثها بشكل دائم.كما يمكن للممارس الصحي استخدام الحاسبة الذكية لمعرفة الجرعات اللازمة من الدواء للمريض مثل مسيلات الدم والمحاليل الوريدية وغيرها، وتشمل أيضاً عدة خدمات آخرى تساعد الكادر الصحي في تقديم أفضل الخدمات الطبية.تجدر الإشارة إلى أنه بالإمكان الدخول على البوابة الالكترونية من خلال الموقع الالكتروني: My.moh.gov.sa ، ثم التوجه الى القائمة المنسدلة تحت العنوان الخدمات الالكترونية ومن ثم النقر على دليل أدوية وزارة الصحة ليتم توجيه المستخدم الى البوابة الالكترونية لمعلومات الأدوية.// انتهى//12:15ت م0051