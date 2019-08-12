لندن 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واستراجعت أسعار النفط الخام اليوم وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.وبلغ خام نفط برنت 58.40 دولار للبرميل متراجعة 13 سنتا أو 0.2 % مقارنة مع سعر التسوية السابقة.وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 دولار للبرميل منخفضة 17 سنتا أو 0.3 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.// انتهى //13:23ت م0076