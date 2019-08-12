لندن 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأدانت الحكومة البريطانية بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة تتبع للأمم المتحدة يوم السبت الماضي في مدينة بنغازي الليبية.وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون في بيان بهذا الخصوص عن إدانة بلاده الشديدة للهجوم المروع ، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ، كما شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الحادثة.وفي شأن متصل، رحب المسؤول البريطاني بالإعلان عن هدنة العيد حاثاً جميع الأطراف الليبية على احترامها والالتزام بالمحادثات السياسية.// انتهى //13:44ت م0078