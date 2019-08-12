تبوك 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, محافظ الوجّه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في وفاة والده -رحمه الله-.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للمهندس التميمي، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد والده بواسع رحمته، وأن يلهمه وذويه الصبر والسلوان.وأعرب التميمي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //13:52ت م0079