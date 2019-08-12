منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسنفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار 13,270 جولة على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 10 ذو الحجة 1440هـ ضمن خطة الوزارة لموسم حج هذا العام.وشملت الجولات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتم الوقوف على: 10,564 محل تجاري، 366 محل لبيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، و 271 محل لبيع وتغيير إطارات المركبات، و 230 محطة لبيع الوقود والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى 1,599 مخبر ومنفذ بيع تجاري في المشاعر المقدسة، و 134 شاحنة للمواد الغذائية، و 106 سيارات إمداد تمويني في المشاعر المقدسة.وأكدت الجولات الميدانية للفرق الرقابية وفرة الكميات المعروضة من المواد الغذائية والعصائر والمرطبات والمياه الصحية، بما يحقق متطلبات واحتياجات ضيوف الرحمن أثناء وجودهم في الأراضي المقدسة وادائهم لمناسك حج هذا العام.// انتهى //13:55ت م0082