منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأوضحت وزارة الصحة في مكة المكرمة أن إجمالي القيمة الاقتصادية لسقيا المياه والاحتياجات التكميلية للخدمات الصحية التي تم توفيرها لموسم حج 1440هـ بلغت " 1,672,770 " ريالاً , بإشراف ودعم لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة من برنامج المشاركة المجتمعية بصحة مكة.وبينت الوزارة أنه تم توفير " 73 " جهاز ترجمة بقيمة " 73.000 " ريال ,وتوفير" 4000 " إحرام للرجال والنساء بقيمة " 360.000 " ريال ، و " 3300 " حذاء بقيمة " 16.500 " ريال، و " 819 " كرسياً متحركاً بقيمة " 229.320 " ريال ، و " 45870 " كرتون ماء للسقيا بقيمة " 45.870 " ريالاً ، و " 100 " من أجهزة قياس السكر بقيمة " 7.500 " ريال ، و " 100 " من أجهزة قياس الضغط بقيمة " 16.500 " ريال ، كما وفرت " 42000 " من المظلات الشمسية بقيمة " 231.1000 " ريال , ورواتب موظفي الترجمة الحضورية بمركز بلاغات " 937 " والبالغة " 50.900 " ريال.وأتاحت الصحة الفرصة للمجتمع عبر برنامجها للمجتمع المشاركة في توفير هذه المستلزمات لتحقيق شراكة تنموية , حيث لا تقتصر أعمال الوزارة في المشاعر المقدسة على تقديم الخدمات الصحية فقط للحجاج، وإنقاذ حياة المصابين منهم في قطاعاتها التي انتشرت في كل جزء من بقاع المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لخدمة ضيوف الرحمن، بل تولي اهتماماً بالغاً بتوفير كل ما يحتاجه الحجاج المنومين والمرضى في قطاعاتها لإتمام حجهم، حيث توفر العديد من احتياجاتهم بالمجان .// انتهى //13:58ت م0083