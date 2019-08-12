اجتماعي / رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
محايل 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
استقبل رئيس مركز تهامة بللسمر وبللحمر التابع لمحافظة محايل يحي بن محمد العاصمي أمس ، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجموعًا من المواطنين الذين قدموا للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقدم العاصمي التهنئة للجميع ، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالخير والمسرّات والبركات، وأن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وقيادته الرشيدة .
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15:35ت م
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