الريث 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستقبل رئيس مركز جبل القهر بمحافظة الريث جابر بن يحيى الريثي ، مديري الإدارات ومشايخ القبائل وجموعًا من المواطنين المهنئين بعيد الأضحى المبارك .وبادلهم ، الريثي ، أجمل عبارات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة ، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على الوطن والأمة الإسلامية بالخير والمسرات ، وأن يحفظ حجاج بيت الله ، وأن يمن عليهم بإكمال مناسكهم ، وأن يعودو إلى أوطانهم سالمين غانمين.وجدد ، بهذه المناسبة نيابة عن أهالي المركز ، السمع والطاعة والولاء للقيادة المظفرة ، حاثاً الحضور على التلاحم والتعاون فيما بينهم والدعاء لجنودنا المرابطين على حدود بلادنا الغالية. // انتهى //15:36ت م0129