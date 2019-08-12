منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسوفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شاشات ذكية تفاعلية إرشادية لخدمة ضيوف الرحمن في مسجد الخيف بمشعر منى ومسجد النمرة بمشعر عرفات والساحات المحيطة بهما إلى جانب العديد من اللوحات الإرشادية والترحيبية للحجيج .كما تعرض الشاشات نصائح توجيهية وعبارات إرشادية لضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج من شتى بقاع الأرض خلال حج هذا العام 1440هـ وسط الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة التي سخّرت كل امكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفذ العديد من البرامج المتنوعة خلال حج هذا العام، من استضافة 6500 حاجاً وحاجة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين, إلى جانب توزيع الاف الكتيبات والمطويات وإقامة مجموعة من المحاضرات الوعظية وعدد من الخدمات المتنوعة.// انتهى //15:42ت م0132