حج /"الصحة" تقدم نصائح للحجاج المصابين بالربو
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
دعت وزارة الصحة مرضى الربو خلال نزول الأمطار إلى تغطية الرأس والفم والأنف ، وحمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) ، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من الطبيب .
واكدت الوزارة أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو داعية إلى تجنبها بقدر الإمكان ، مشددة على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حالة الطوارئ مثل عدم الاستجابة للبخاخ او تفاقم الأعراض او ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان .
يشار إلى أن الصحة توفر خدمة الاستشارات الطبية والإرشاد إلى أقرب منشأة صحية من خلال الاتصال على الرقم 937 .
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16:48ت م
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