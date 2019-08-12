منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسدعت وزارة الصحة مرضى الربو خلال نزول الأمطار إلى تغطية الرأس والفم والأنف ، وحمل البخاخ الإسعافي (موسع الشعب) ، والحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصفه من الطبيب .واكدت الوزارة أن المطر والهواء البارد من مهيجات الربو داعية إلى تجنبها بقدر الإمكان ، مشددة على ضرورة التوجه إلى أقرب منشأة صحية في حالة الطوارئ مثل عدم الاستجابة للبخاخ او تفاقم الأعراض او ازرقاق الأطراف والشفتين واللسان .يشار إلى أن الصحة توفر خدمة الاستشارات الطبية والإرشاد إلى أقرب منشأة صحية من خلال الاتصال على الرقم 937 .// انتهى //16:48ت م0162