مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسأنهى حجاج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين من أبناء اليمن الشقيق المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك - أول أيام التشريق - بمشعر منى، تأسياً واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.وأشاد ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، بمنظومة الخدمات المتكاملة والتسهيلات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد للحج والعمرة والزيارة، ممثلة بالأمانة العامة للبرنامج، والتي كان لها بالغ الأثر في تمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة والتفرغ للذكر والدعاء والعبادة.// انتهى //16:51ت م0163