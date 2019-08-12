مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسوفر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة عدداً من المصليات المتنقلة المجهزة بالمواضئ ومكبرات الصوت والمفارش والسجاد والتي تتسع أعداداً كبيرة من المصلين في الأحياء التي يسكنها الحجاج.وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري, حرص الرئاسة العامة على إقامة شعيرة الصلاة وتفعيل المصليات المتنقلة في أحياء مكة المكرمة والتي تشهد كثافة كبيرة هذه الأيام من حجاج بيت الله، موفرة كافة الوسائل التي يحتاجها المصلي عند إقامة الصلاة.وأشاد فضيلته بالمتابعة المستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للوصول للمستوى الذي تتطلع إليه قيادتنا الحكيمة في خدمة ضيوف الرحمن.// انتهى //17:01ت م0166