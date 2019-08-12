منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسزار فريق من المختصين من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، يضم كلاً من العقيد مهندس خالد بن حسن القرشي، والرائد مهندس إبراهيم بن عبدالقادر أبو عيسى، والنقيب مهندس فيصل بن محمد الشهري , اليوم ، مبنى العمليات والتحكم في المشاعر المقدسة الخاص بالشركة السعودية للكهرباء، واطلعوا على مركز التحكم بالأحمال، واستمعوا إلى شرح تفصيلي عن تقنيات متابعة عناصر الشبكة الكهربائية في المشاعر المقدسة وآليات تلقي بلاغات الأعطال ومعالجتها آلياً.كما التقى الفريق بالرئيس التنفيذي لـ "السعودية للكهرباء" المكلف المهندس خالد بن سعد الراشد، وعدد من المسؤولين بالشركة.وأشاد أعضاء الفريق بجهود وخطط الشركة في تطبيق أنظمة ومعايير وإجراءات الأمن والسلامة، ودورها في توعية ضيوف الرحمن بإجراءات ومعايير السلامة الكهربائية خلال موسم الحج.// يتبع //17:04ت م0167

من جهته، أثنى المهندس خالد الراشد على دور الهيئة العليا للأمن الصناعي وجهودها في دعم منظومة السلامة بالشركة، مؤكداً أن "السعودية للكهرباء" تقوم بتنفيذ برامج عالمية متطورة في هذا المجال الحيوي، خاصة فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بجميع محطات التوليد والتحويل والنقل والتوزيع والمعدات والآليات.فيما أكد رئيس قطاع الأمن الصناعي في "السعودية للكهرباء" خلف الرشدان، على عمق التعاون والتنسيق مع الهيئة العليا للأمن الصناعي في وزارة الداخلية، مبيناً أن هذا التعاون يشهد تطوراً ملموساً بين الجانبين بهدف الوصول إلى رفع مستوى الأداء في منظومة العمل في الأمن والسلامة.// انتهى //17:04ت م0168