حج / أمانة العاصمة المقدسة تستنفر جهودها إثر الحالة المطرية على مشعر منى
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واس
استنفرت أمانة العاصمة المقدسة فرقها ومعداتها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على مشعر منى اليوم.
وباشرت الفرق أعمال فتح الطرق وتنظيف الشوارع وسحب المياه المتجمعة في الشوارع، كذلك فتح قنوات التصريف لتحويل مسار السيول ضمن مجراه الطبيعي.
في حين يستقبل مركز البلاغات بالأمانة الملاحظات ويعمل على سرعة معالجتها .
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17:28ت م
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