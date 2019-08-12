منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واساستنفرت أمانة العاصمة المقدسة فرقها ومعداتها لمعالجة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على مشعر منى اليوم.وباشرت الفرق أعمال فتح الطرق وتنظيف الشوارع وسحب المياه المتجمعة في الشوارع، كذلك فتح قنوات التصريف لتحويل مسار السيول ضمن مجراه الطبيعي.في حين يستقبل مركز البلاغات بالأمانة الملاحظات ويعمل على سرعة معالجتها .// انتهى //17:28ت م0172