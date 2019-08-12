وأوضح معالي وزير الحج والعمرة أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بالتخفيف على المسلمين وذلك بمنح وإصدار التأشيرات للحجاج والمعتمرين إلكترونياً دون الحاجة لهم لمراجعة السفارات السعودية في الخارج ، والاستمرار والتوسع في تطبيق مبادرة "طريق مكة " التي يتم فيها إنهاء إجراءات الجوازات والجمارك والصحة وجميع متطلبات دخول الحجاج للمملكة في مطارات بلدانهم ليتم استقبالهم والاحتفاء بهم في منافذ دخول المملكة وكأنهم قادمون على رحلات داخلية .وأكد معاليه على حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على تسخير أفضل وسائل النقل وتوفير المرونة والأمان لتنقلات ضيوف الرحمن، ومن ذلك تدشينه - أيده الله - قطار الحرمين والسفر عليه لتجربته شخصياً إلى المدينة المنورة.وتطرق معالي الدكتور بنتن إلى برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 ، والذي أطلق ( 130 ) مبادرة اعتمد لها ميزانيات تزيد عن ( 100 ) مليار ريال ، وسيشارك في تنفيذها أكثر من ( 32 ) جهة حكومية ومئات الجهات من القطاع الخاص لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة وتوسعة الحرمين الشريفين والعناية بهما، وتهيئة المشاعر المقدسة (عرفات ومزدلفة ومنى) لاستيعاب جميع الحجاج المؤدين لمناسك الحج وتوفير البنية التحتية والمرافق والخدمات بكافة أشكالها وتوظيف التقنية في خدمة ضيوف الرحمن ، مؤكدًا أن التاريخ سيذكر بكل العرفان وسيشهد العالم بدورخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - الرائد في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين والاهتمام بشؤونهم ومد يد العون لهم وإتاحة المزيد من الفرص للمسلمين لآداء فريضة الحج والإستضافة الكريمة لآلاف الحجاج من مختلف البلدان الإسلامية ومن إخواننا في فلسطين ونيوزلندا وغيرهم من مسلمي أفريقيا والعالم أجمع .وقال معاليه : نحمد الله على ما نسمعه ونراه من ضيوف الرحمن والمتابعين لهذا الحدث الإسلامي العظيم وما تتناقله وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية وشبكات التواصل الاجتماعي من دعوات صادقة وإشادة بجهود المملكة العربية السعودية الكبيرة في تهيئة المناخ المناسب والاحتياجات والخدمات اللازمة لراحة وطمأنينة وأمن هذه الأعداد الهائلة من المسلمين .ولفت النظر إلى ندوة الحج الكبرى التي عقد تحت شعار "الاسلام تعايش وتسامح" ودعي إليها نخبة من علماء ومفكري المسلمين المتخصصين في العلوم الطبيعية والطبية والشرعية، وحضرها نخبة من المؤثرين من المسلمين العالميين في المجالات الرياضية والاجتماعية والإعلامية، وتناولت في بحوثها وحواراتها، سبل تعزيز التلاحم والتواصل بين علماء ومفكري وأبناء الأمة الإسلامية وتكريس الدعوة للإعتدال والوسطية، والبعد عن التطرف والغلو ، ودعت الى تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام .وفي ختام كلمته سأل معاليه الله أن يسبغ على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية والتمكين والتمكين وأن يجري على يديه ـ أيده الله ـ الخير لخدمة قاصدي بيت الله الحرام ، وأن يديم على بلادنا وبلاد العالم أجمع الأمن والأمان والسلام والازدهار.// يتبع //17:30ت م0174