عقب ذلك ألقى معالي عضو المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد هداية نور واحد ، كلمة قال فيها : نحمد الله تعالى على ما تفضل به من تيسير الحج وأمنه ، وتعزيز أخوة الإسلام على هذه البقاع الطاهرة ، وهي تنعم بلطف المولى جل وعلا ورعايته ، حيث اصطفى لهذا العمل الجليل من نهض بمسؤوليته بكل قوة وأمانة ، فكانت خدمة الحرمين الشريفين تكليفا وتشريفا .ورفع معاليه باسم رابطة العالم الإسلامي التي تضم في مجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية كبار علماء ومفكري الأمة الاسلامية ، أجزل الشكر وأوفاه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما لمسه الجميع من الأثر المبارك لخدمة الاسلام والمسلمين .وأضاف معاليه : لقد صدر عن أكثر من ألف ومائتي مفت وعالم في شهر رمضان الماضي ، وهم يمثلون سبعة وعشرين مكوناً إسلامياً من مختلف المذاهب والطوائف ، صدر عنهم وثيقة تاريخية هي وثيقة مكة المكرمة ، في أعقاب مؤتمر رابطة العالم الاسلامي .وأوضح معاليه أن الوثيقة حفلت بتسع وعشرين فقرة ، رسمت منهج علماء الأمة الإسلامية مجتمعين لها في أطهر البقاع ، حيث قبلتهم ومرجعيتهم الجامعة في مكة المكرمة المملكة العربية السعودية ، وقد وافى صدور هذا المنجز الكبير فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك .واستطرد معاليه يقول : ومن فضل الله تعالى أن هذه الوثيقة لقيت ترحيبا كبيرا ، سواء من الداخل الإسلامي أو خارجه ، موضحة سنة الخالق سبحانه في الاختلاف والتنوع والتعدد ، ورافضة كافة شعارات الاستعلاء والإقصاء وأصوات الكراهية والعنصرية ، أيا كانت ذرائعها ، مع التأكيد على أن التباين بين الأمم والشعوب في الأديان والثقافات يدعو الجميع للتواصل للحوار والتعايش والتعاون .// يتبع //17:32ت م0175