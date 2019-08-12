وقال الدكتور محمد هداية نور واحد : لقد تحدثت هذه الوثيقة عن الحقوق والحريات المشروعة ، مؤكدة أن الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية ، ولا تدمير المنظومات الاجتماعية ، وأن ثمة فرقا بين الحرية والفوضى ، وأن كل حرية يجب أن تقف عند حد القيم العامة لكل مجتمع ، أو القيم الإنسانية المشتركة ، كما يجب أن تقف عند حريات الاخرين ، وحدود الدستور والنظام ،وأن تكون مراعية للوجدان العام وسكينته المجتمعية .وبين معالي عضو المجلس الأعلىلرابطة العالم الإسلامي أن الوثيقة دعت إلى سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري ، كما حفظت للمرأة حقوقها ، فأكدت على أهمية تمكينها وفق منظومة القيم ، بل إنها دعت الى نماذج من العدالة التي لا تزال عالقة في كثير من الدول التي ترفع شعارات الحقوق والحريات ، ومن ذلك العدالة في الأجور .وتابع معاليه قائلاً : ندرك نحن علماء الامة الإسلامية من مظلتنا العالمية رابطة العالم الاسلامي التي أصبح لها قدم صدق مؤثر حول العالم ، ندرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا ولا سيما فيما يتعلق بنشر الوعي في الوجدان الإسلامي ، وبخاصة لدى الشباب ، غير أنه وبحمد الله تم عن طريق الرابطة تقديم عدد من المبادرات ببرامج عملية ذات أثر مشاهد ومشكور ، ولاسيما تعزيز المناعة الفكرية وتوعية العاطفة الدينية والنظر لعدد من الأمور وفق قواعد الشريعة ومقاصدها ، وحسن التدبر في المآلات ، ومن ذلك ترشيد الوعي حيال نظريات التآمر والخوف من الآخر ، أو التوجس من التعايش معه ، مع أهمية إعادة قراءة الأحداث والوقائع بأسلوب يجعلها أمام محك الشرع ومنطق العقل .// يتبع //17:33ت م0176