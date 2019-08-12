حج / خادم الحرمين الشريفين يقيم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام 1440هـ إضافة خامسة
الاثنين 1440/12/11 هـ الموافق 2019/08/12 م واس
وقال الدكتور محمد هداية نور واحد : لقد تحدثت هذه الوثيقة عن الحقوق والحريات المشروعة ، مؤكدة أن الحرية الشخصية لا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية ، ولا تدمير المنظومات الاجتماعية ، وأن ثمة فرقا بين الحرية والفوضى ، وأن كل حرية يجب أن تقف عند حد القيم العامة لكل مجتمع ، أو القيم الإنسانية المشتركة ، كما يجب أن تقف عند حريات الاخرين ، وحدود الدستور والنظام ،وأن تكون مراعية للوجدان العام وسكينته المجتمعية .
وبين معالي عضو المجلس الأعلىلرابطة العالم الإسلامي أن الوثيقة دعت إلى سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية والمحرضين على العنف والإرهاب والصدام الحضاري ، كما حفظت للمرأة حقوقها ، فأكدت على أهمية تمكينها وفق منظومة القيم ، بل إنها دعت الى نماذج من العدالة التي لا تزال عالقة في كثير من الدول التي ترفع شعارات الحقوق والحريات ، ومن ذلك العدالة في الأجور .
وتابع معاليه قائلاً : ندرك نحن علماء الامة الإسلامية من مظلتنا العالمية رابطة العالم الاسلامي التي أصبح لها قدم صدق مؤثر حول العالم ، ندرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا ولا سيما فيما يتعلق بنشر الوعي في الوجدان الإسلامي ، وبخاصة لدى الشباب ، غير أنه وبحمد الله تم عن طريق الرابطة تقديم عدد من المبادرات ببرامج عملية ذات أثر مشاهد ومشكور ، ولاسيما تعزيز المناعة الفكرية وتوعية العاطفة الدينية والنظر لعدد من الأمور وفق قواعد الشريعة ومقاصدها ، وحسن التدبر في المآلات ، ومن ذلك ترشيد الوعي حيال نظريات التآمر والخوف من الآخر ، أو التوجس من التعايش معه ، مع أهمية إعادة قراءة الأحداث والوقائع بأسلوب يجعلها أمام محك الشرع ومنطق العقل .
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