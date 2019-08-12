الرياض 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسقام فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة القصيم بزيارة لمعايدة نزلاء مركز الوفاء لرعاية المسنين بمدينة بريدة.وزار مدير فرع المؤسسة بالمنطقة عيادة الحربي للمركز، والتي أكد فيها أن هذه الزيارة تأتي تفعيلاً لجانب المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع.وأضاف الحربي أن المؤسسة وبتوجيهات من معالي محافظ المؤسسة الأستاذ محمد بن طلال النحاس حرصت على الزيارة ومشاركة النزلاء فرحة العيد السعيد، وقدمت لهم بعض الهدايا العينية لإدخال الفرح والسرور في قلوب هذه الفئة الغالية.وفي نهاية الزيارة قدم نزلاء ومنسوبي المركز شكرهم وتقديرهم للمؤسسة والقائمين عليها على هذه المبادرة الطيبة.يشار إلى أن فرع "التقاعد" بالقصيم قام بزيارة سابقة لمعايدة نزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة عنيزة.// انتهى //18:18ت م0201