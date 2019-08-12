إسلام آباد 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية والفيضانات والسيول الناجمة عنها في باكستان إلى 161 قتيلاً و 137 شخصاً تعرضوا لإصابات بالغة منذ بداية الفصل الحالي.وأوضح بيان صادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في باكستان اليوم ان بين القتلى 54 طفلاً و35 امرأة و72 رجلاً، مشيراً إلى أن الأمطار الموسمية أدت كذلك منذ بداية شهر يوليو الماضي إلى تدمير 320 منزلاً و53 محلاً تجارياً و4 مساجد و14 جسراً، و3 محطات للطاقة، إلى جانب تضرر 34 طريقاً.وأضاف أن إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي يعد الأكثر تضرراً من الأمطار الموسمية والسيول، يليه إقليم كشمير الحرة، ثم إقليمي البنجاب وبلوشستان ومناطق جيلجيت بلتستان.// انتهى //18:18ت م0202