البيضاء 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسسقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الارهابية في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء وسط اليمن.وقالت مصادر ميدانية في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" إن مواجهات اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين المقاومة مسنودين بقوات العمالقة وبين الميليشيات الانقلابية، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر بالمحافظة.وأوضحت تلك المصادر أن المواجهات اندلعت عقب هجوم للميليشيات، فيما تمكنت المقاومة مسنودين بقوات من ألوية العمالقة من دحر الهجوم وسقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي.وتم دحر هجوم للميليشيات الحوثية باتجاه جبهة الاجردي في ذات المديرية.// انتهى //18:31ت م0204