نيويورك 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسافتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على انخفاض، مدفوعًا بتراجع القطاع المالي، إذ عزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل مخاوف من أن حرب تجارية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والصين قد تجبر الاقتصاد العالمي على الركود.وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 117.53 نقطة أو 0.45 بالمئة إلى 26169.91 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 11.58 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 2907.07 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 51.65 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 7907.49 نقطة.// انتهى //19:02ت م0209