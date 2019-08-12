إسلام آباد 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسدشنت رابطة العالم الإسلامي عبر الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في باكستان مشروع (إطعام) لتوزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين من الفقراء والمحتاجين والأيتام والأرامل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأقامت الرابطة في مكتبها بإسلام آباد حفلاً اليوم لتدشين المشروع بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان حبيب الله بخاري وعدد من المسؤولين الباكستانيين.وفي كلمة بالحفل أوضح مدير عام مكتب رابطة العالم الإسلامي مدير مكتب الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية في باكستان سعد بن مسعود الحارثي أن هذا المشروع تنفذه رابطة العالم الإسلامي كل عام في عدد من دول العالم في آسيا وأفريقيا وأوروبا بتوجيهات من معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وبمتابعة حثيثة من معالي الامين العام للهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية الدكتور عبدالعزيز بن أحمد سرحان.وأضاف أن هذا المشروع يتمثل في ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي والاطعام على الآلاف من الفقراء والمحتاجين والأرامل في مناطق مختلفة من باكستان يتم اختيار المستفيدين بطريقة ميدانية وبمهنية عالية.وبيّن الحارثي أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمساعدات المتواصلة التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي استشعاراً بأحوال المحتاجين من الشعب الباكستاني الشقيق، وهي عادة سنوية تعكف عليها الرابطة، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على مختلف الشرائح المحتاجة في باكستان وخاصة المتضررين من الفيضانات في إقليمي خيبر بختون وكشمير .// انتهى //19:02ت م0210