الأمم المتحدة 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسينفذ برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والحكومة المصرية، مشروعاً لمكافحة عمالة الأطفال بعدد من المدارس المجتمعية بمحافظة الأقصر بهدف إتاحة الفرص التعليمية ومكافحة عمالة الأطفال في مصر.ودعم البرنامج منذ بداية المشروع أكثر من 120.000 طفل في أكثر من 4,400 مدرسة مجتمعية في 16 محافظة في مصر، حوالي 65٪ منهم من الفتيات و35٪ من الفتيان عن طريق مشروع التغذية المدرسية.ويهدف المشروع لمكافحة عمالة الأطفال، وقد حقق البرنامج طفرة كبرى في المستوى المعيشي لعدد من الأسر حيث تم تدريب أهالي الطلاب على إدارة مشروعات خاصة بهم لتفادي الأزمات الاقتصادية.ويقوم برنامج الأغذية العالمي بتوفير وجبة مدرسية للأطفال تغطي 25٪ من احتياجاتهم الغذائية اليومية في المدرسة، كما تحصل أسر الأطفال على حصة منزلية شهرية مشروطة بنسبة حضور 80 % للطالب، وذلك لتشجيع الأهالي على إرسال أطفالهم إلى المدرسة بصفه مستدامة.ويتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بالأقصر منها جمعية مفتاح الحياة.// انتهى //19:11ت م0213