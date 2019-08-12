تبوك 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسعايدت الادارة العامة لجمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك الركاب القادمين بتقديم الورود والهدايا لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك على مدى يومين.وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمنطقة / علي بن مهيدب المهيدب أن إدارة الجمرك تحرص على الاستفادة من هذه المناسبات لتشارك الركاب الفرحة بالعيد، اضافة لتعزيز صورة المملكة المتمثلة في ترحيبها الدائم وحسن استقبالها لجميع القادمين اليها من ضيوفاو زائرين او غيرهم.وقال: بأن موظفي وموظفات جمرك المطار قدموا الورود والهديا للقادمين وسط أجواء احتفالية جميلة مفعمة بالفرح والسعادة والبهجة والتي ارتسمت على محيا وجوههم.ولفت المهيدب النظر إلى أن الهيئة العامة للجمارك ممثلة في جمرك المطار تسعد وتتشرف بتقديم خدماتها للجميع ومشاركة القادمين أفراحهم من خلال هذه المناسبة أو غيرها من المناسبات وفق توجيهات معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.وأعرب عدد من الضيوف القادمين عن سعادتهم على حسن استقبالهم ، وموجهين شكرهم لكافة منسوبي ومنسوبات جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز داعين الله ان يعيد هذه المناسبة على المملكة العربية السعودية وهي تنعم بالامن والامان فهي وطن الجميع.// انتهى //19:11ت م0214