منى 11 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 12 أغسطس 2019 م واسثمن ضيوف وزارة الدفاع من قوات التحالف من مختلف الجنسيات المشاركة في عمليتي الحزم وإعادة الأمل , سعي المملكة وبذل الغالي والنفيس لخدمة الأمة العربية والإسلامية، وتفانيها في نصرة القاصي والداني, إضافة لتسخيرها الإمكانيات المادية والبشرية خدمةً لحجاج بيت الله.ووصف ضيوف الوزارة الخدمات التي تقدمها لهم وزارة الدفاع بالأكثر من رائعة, مشيدين بما تقدمه لهم الوزارة من خدمات وإشراف على راحتهم لتسهيل أداء مناسكهم, رافعين أكفهم لله دعاءً لإخوانهم المقاتلين من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن يقويهم ويثبتهم بقوله الثابت, وأن يتقبل شهداءهم ويشفي مرضاهم ويدمر أعداءهم.وقدموا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك ,سائلين الله جل في علاه أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية وأن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين.// يتبع //19:24ت م0216

وقال أحد ضيوف وزارة الدفاع اللواء ركن أحمدان محمد خير من فرقة الحزم السودانية :" إن هذا الكرم غير مستغرب من إخواننا في وزارة الدفاع بالمملكة وهم تحت إمرة حكومة رشيدة قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في منحهم الفرصة للمقاتلين في الحد الجنوبي لأداء فريضة الحج لهذا العام".من جهته أكد قائد موقع ( أ ) لحجاج وزارة الدفاع العقيد الركن فيصل بن سعد المطيري أن الوزراة حريصة كل الحرص على تقديم الخدمات النوعية لضيوفها من خلال التجهيزات للمواقع بجميع الخدمات وتأمين التنقلات بين المشاعر.وتحدث العقيد عن تأمين الوزارة لضيوفها الخدمات الطبية من خلال مركز إسعاف وإحضار الأدوية الطبية اليومية التي يستلزم حفظها بشكل خاص, كما تقدم الارشاد الشرعي من خلال استضافه كبار العلماء والدعاة وتقديم وتوزيع الرسائل والمطبوعات والمطويات التي تحتوي على توضيح مسائل وأعمال النسك إضافة إلى بث رسائل توعوية لضيوف الرحمن .// انتهى //19:24ت م0217